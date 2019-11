Galerii: aasta sotsiaaltöö tegija tiitli pälvis koolisotsiaalnõustaja

Ainsa tunnustuse, millega kaasneb rahaline preemia, aasta sotsiaaltöö tegija tiitliga pärjati Pärnu õppenõustamiskeskuse koolisotsiaalnõustaja Kersti Kesküla.

Kesküla iseloomustatakse kui head suhtlejat, kes on alati abivalmis ja näeb laiemat pilti. Lapse mure on tema mure ja ta ei otsi probleemi, vaid lahendust just konkreetse lapse huvidest lähtudes. Samuti märgitakse, et ta ei tee tööd ainult ametijuhendi järgi, vaid samuti südame ja inimliku hoolivusega, panustades oma tegevusse rohkem ressurssi, kui amet seda eeldab.

“Väga tark naine ja ääretult kõrge tasemega professionaal. Väga südamlik ja suure empaatiavõimega,” kirjeldas Kuninga tänava põhikooli direktor Urve Krause, kelle juhatatud koolis Kesküla abivajaid aitab.

“See töö on kohutavalt raske ja tööpõld väga lai,” märkis Krause. “Ta arutab kõik probleemid rohujuure tasandil lahti ja kui jõutakse positiivse tulemuseni, on selle taga alati tema kätt tunda.”

Krause jutu järgi iseloomustab Keskküa eelkõige positiivsus ja mõistmine. “Mõistmine ka siis, kui see on väga raske,” sõnas ta.

Aasta vabatahtliku nimetuse pälvis kogemusnõustaja Rigne Raudsepp.

Raudsepp töötas varem Tammiste hooldekodu sotsiaaltöötajana, kuid pingelise töökoormuse ja süvenenud terviseprobleemide tõttu ei saanud ta sellel kohal enam jätkata. Kuid Raudsepp otsustas jagada oma kogemusi teistega: ta läbis Pärnumaa kutsehariduskeskuses kogemusnõustamise koolituse ja asus tegutsema kogemusnõustajana. See on andnud talle võimaluse toetada neid, kes terviseprobleemide tõttu on sattunud raskesse olukorda ja jäänud oma muredega üksi.

Aasta hooldustöötajaks nimetati osaühingu Introne juhatuse liige Ingrid Kostabi.

Erahooldaja Kostabi teeb tunnustuse andjate teatel tööd kohusetundlikult, unustamata seejuures huumorit. Abiandjana on ta alati korralik, sõbralik ja naerusuine ning seda isegi siis, kui abivajaja jaoks tuleb teha enamat, kui hooldaja ametiülesanded ette näevad. Kostabit iseloomustavad vastutulelikkus ja hoolivus.

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija nimetuse pälvis mittetulundusühingu Hoolivus juhatuse liige Maris Marus.

Marus on olnud aastaid raske ja sügava puudega lastele tugiisik või lapsehoiuteenuse osutaja ja tänu sellele on vanemad saanud käia tööl, õppida ja puhata.

Marus on olnud mitme algaja tugiisiku juhendaja ning abistanud ja nõustanud vanemaid lastele teenuste taotlemisel. Samuti on ta aidanud Pärnumaa erivajadusega laste ja noorukite vanemate ühingul ellu viia sotsiaalprojekte, korraldanud suvelaagreid puudega lastele, teinud väljasõite, viinud puudega lapsi tantsupeole või muuseumi.

Aasta sotsiaaltöötaja nimetuse pälvis Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist Pilvi Tolmik.

Tolmikut iseloomustatakse kui rõõmsameelset, kohusetundlikku, täpset, põhjalikku, empaatilist, toetavat, avatud ja rahulikku inimimest. Ta on nurisemata võtnud vastu uusi tööülesandeid ja neid pühendumusega täitnud. Kliendid usaldavad Tolmikut ja ootavad temaga kokkulepitud kohtumisi. Ta abistab kliente dokumentide täitmisel, dokumendifotode tegemisel ja esmastel külastustel ei pelga hädavajalikke koduteenuse toiminguid teha.

Aasta sotsiaalvaldkonna juht on Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villup.

Villupit iseloomustatakse kui juhti, kes panustab oma asutuse tegemistesse kogu hingega. Ta seisab alati oma inimeste eest, olgu need siis hooldekodu töötajad või kliendid, ega pea paljuks selle nimel vajadusel linnavalitsejatega piike murda. Ta on väga süsteemne ja korrektne kõiges, mis puudutab asutuse asjaajamist ja rahaga arvestamist.

Villup on hinnatud kolleeg ja koostööpartner nii linnavalitsuses kui volikogu sotsiaalkomisjonis. Tema teadmisi ja praktilisi kogemusi sotsiaalvaldkonnas hinnatakse sedavõrd, et ta on Pärnumaa kutsehariduskeskuses kaastegev hooldustöötajate väljaõppes.

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner on politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Erik Rand.

Tunnustuse andjate teatel on Rannast piirkonnapolitseinikuna on olnud läbi aastate suur abi just sotsiaalküsimustega tegelemisel. Äärmiselt empaatilise inimesena suudab ta toime tulla väga raskete juhtumitega. Ta on olemas alati, kui juhtumi käigus on vaja kohest sekkumist või võrgustikus osalemist. Rand on valmis kuulama, mõistma ja kaasa mõtlema olukordades, millesse sekkumine ei ole alati otseselt politsei rida.