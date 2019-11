Opositsiooni kuuluvad pärnakad ristküsitlesid umbusaldushääletuse eel ministrit

Kivimägi uuris enne hääletust Järvikult, mis takistas teda PRIA-le volitust andmast, kui seda küsiti. “Mis kahju see oleks tekitanud?” päris riigikogu liige. Ministri sõnutsi küsis ta justiitsministrilt arvamust ja sai vastuseks, et volitust ei ole vajagi.

Jaanson avaldas istungil, et ­talle tundub, nagu Järvik survestaks peaminister Jüri Ratast. “Kas te ootate, et Ratas võtaks poliitilise vastutuse ja teeks ise midagi?” ­uuris Jaanson. Järvik vastas seepeale, et tema ei oota peaministrilt sääraseid samme.