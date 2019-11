Volikogu lubas linnavalitsusel uue tänavahooldushanke korraldada

Praegu hooldab Pärnu tänavaid AS Teede REV-2, kes võitis riigihanke 2014. aastal. Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku teatel on kavas uus riigihangegi korraldada kuueks aastaks, sest lepingu täitjal peavad olema ajakohased teehooldusmasinad ja muud seadmed, mille muretsemiseks on vaja teha investeeringuid.