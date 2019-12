Pärnu aukodaniku maja saab väärilise tahvli

Tema järgi on nime saanud nime mitu lahte ja asulat, näiteks Jaapani meres Possieti laht, Barentsi meres Possieti saar. Venemaa lõunapoolseim sadam Primorje krais on Possieti-nimeline, Vladivostokis asub Possieti tänav. Pärnus oli maailmakuulsa aukodaniku nimeline tänav 1948. aastani, mil see nimetati Oktoobri ja 1991. aastal Suur-Posti tänavaks.