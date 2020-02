ELF tegi ettepaneku Kurgja väärtuslik metsaala kaitse alla võtta

Sealsed loodusväärtused on ohus riigimetsa majandamise keskuse tehtud ja plaanitavate raiete tõttu, milleks on juba vormistatud metsateatised.

ELFi nõukogu liige ja Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudi teadur Anneli Palo märkis, et tegemist on Eesti metsade rohevõrgustikule üliolulise alaga.

Moodustatava kaitseala koosseisu kuuluks ligikaudu 348 hektarit metsa, millest suur osa on kõrge puhkemajandusliku ja maastikulise väärtusega. Kaitse alla võetavast alast 79 hektarit ehk 23 protsenti on kõrge kaitseväärtusega põlismets. Arvestades rahvusvaheliselt määratletud loodusväärtuste esinduslikkust ja ulatust piirkonnas, aitab kaitseala tagada rahvusvahelise kohustuse täitmist ja väärib Natura ala staatust.

Rangelt kaitstavat ehk raietest puutumatuks jäetavat metsaala on ligikaudu 13 protsenti Eesti metsadest. Peale selle on võimalik seada raietele teatud piiranguid veel 11,4 protsendil metsamaast. Ent kaitsealustest metsadest üle poole on keskealised, nooremad või metsata alad ning majanduslikus mõttes küpsed on vaid 36 protsenti.