Tormituul ja üleujutus on päästeametile tublisti tööd andnud

Täna kell 11 kogunes Pärnus regionaalne staap, et monitoorida Lääne regiooni ohustava üleujutuse arengut, tormist põhjustatud sündmusi ja organiseerida omavalitsuste ja ohustatud alade elanike teavitamist.

Üleujutus puudutab eeskätt Pärnu, Haapsalu ja Saaremaa rannikuala. “Üleujutuse ohust lähtuvalt on päästeamet suhelnud kõikide mereäärsete kohalike omavalitsustega. Ohust on teavitatud Pärnu ja Vana-Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare ranna piirkonna inimesi,” selgitas päästeameti pressiesindaja Marek Kiik.

Pärnus paigaldati inimeste liikumist piiravad liiklusmärgid, et sulgeda ohustatud teed, vältimaks sinna uppuvaid autosid, mis takistaksid päästemeeskondade liikumist. Päästestaapi kaasatud politsei- ja piirivalveamet teavitas üleujutusohust kohalikke elanikke, spaasid ja kõiki sõidukiomanikke.

Elektrilevi teatel võib veetõusu kõrghetk kaasa tuua osas jõe- ja rannikuäärsete piirkondade majapidamistes voolu väljalülitamise, et vältida võrguseadmete lühist ja tagada inimeste ohutus. Infot, millise veetaseme korral millistest majapidamistest elekter välja lülitatakse, näeb Elektrilevi kodulehe üleujutuste kaardilt .

Päeva jooksul kuni kella 20.30ni on päästjad saanud Eestis üle 110 tormist tingitud väljakutse. Valdavalt on need olnud seotud murdunud ja teedele või elektrikaablile kukkunud puudega.