Mesilased jäävad sarapuu õietolmuta

Kuidas mõjutab siiani taeva jäänud talv mesilasi, sellest rääkisime kogenud mesinike Aare Jõumehega Uulu külast ning ­Ülle ja Vahur Talimaaga Muti külast. Mõlemad peavad Kraini tõugu mesilasi, kes on vastupidavad, sõbralikud, hea lennuvõimega, kuid nende talverahu pole sügav ja nad reageerivad kiiresti temperatuuri kõikumistele. Öeldakse, et mesilasperede talvitumine on mesinduse telg, millest sõltub perede areng kevadel ja tootlikkus ehk saak suvel.