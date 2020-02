Sindis ja Vändras uuendatakse KIKi toetuse abil katlamajad

SW Energia OÜ saab Sindi katlamaja renoveerimiseks 431 999 ja sealsete soojatorustike uuendamiseks 354 000 eurot. Vändras kaugkütteteenust pakkuv Adven Eesti AS saab KIKilt toetust Vändra katlamaja ehituseks 255 000 ja torustike uuenduskuuriks 85 800 eurot.

Pärnu linna peamine soojamajandaja Fortum Eesti AS pälvib Ringi ja Kerese tänava kaugküttetorustiku renoveerimiseks 305 800 eurot toetust.

SW Energia tegevjuhi Mait Pärja sõnade kohaselt on praegune Sindis turbal töötav katlamaja vana ja väsinud. “See on üks vanemaid katlamaju, mis meil töös on. Eks me hoia hinge kinni, et ta ikka vastu peaks,” nentis Pärg.

Uut katlamaja asutakse SW Energia tegevjuhi teatel rajama 2021. aastal ja eelprojekt on selleks juba koostatud. “Teeme seda suvel, mil see mõjutab tarbijaid kõige vähem. Sooja vett saame sel ajal toota gaasikatlaga,” rääkis ta.

Sindis paiknebki praegu kaks katlamaja: üks neist kasutab kütuseks turvast ja teine on gaasikatlamaja. Renoveerimise käigus on kõik katlad plaanis ühte hoonesse majutada. Põhikütusena hakatakse tarvitama hakkepuitu ja vähesel määral turvast. Gaasikatel jääb reservvõimekuse tagamiseks.

“Meil on üle Eesti 260 katlamaja ja Sindi oma on ainuke, kus inimesed töötavad ööpäev läbi,” selgitas Pärg. Kerkiv katlamaja tuleb täisautomaatne.

Vändras kaugkütteteenust pakkuv Adven Eesti plaanib Vändrasse uue katlamaja ehitada.

Adven on juba varem teada andnud, et kunagise Vändra alevivolikogu 2016. aastal vastu võetud alevi soojamajanduse arengukava alusel on tehtud otsus viia kaugküttesoojuse tootmine üle biokütusele.

Mullu esitaski Adven KIKile toetustaotluse, et saada raha biokütuse katlamaja ja soojusvõrgu rekonstrueerimise tarvis. Hiljuti tuli KIKilt jah-sõna ning nüüd teevad Põhja-Pärnumaa vald ja Adven koostööd, et 850kilovatise võimsusega katlamaja ja soojusvõrkude ehitusega alustada.

Praegu toodetakse Vändra alevis sooja Wendre tehase kinnistul gaasikonteinerkatlamajas. Uue katlamaja eelistaks ettevõte samuti rajada Wendre territooriumile, aga kuna sinna hoonestusõigust ei saa, otsib Adven muud kohta.

“Oluline oli leida kaugküttevõrgu suhtes mõistlik asukoht. Vaatluse all oli viis–kuus aadressi, kuid neist jäi sõelale üks: Turu 24. Valikul said määravaks kinnistu asukoht ühendustorustiku suhtes, maa sihtotstarve ja ehitustingimused. See asukoht oli ainus, mis vastas nendele tingimustele,” ütles Adveni arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit pressiteates.

Rajatav katlamaja katab baaskoormuse ja kütusevedu toimub ainult kütteperioodil. Kütuse maksimumkulu on 25 puistekuupmeetrit ööpäevas, see tähendab nädalas kuni kolme autokoorma tarnet.