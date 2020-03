Suurejõe Selver suleb renoveerimistööde ajaks uksed

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnutsi toimuvad Suurejõe kaupluse värskenduskuuri esimeses etapis üksnes välitööd, mis kaupluse tööd ei häiri. Vahetatakse välja fassaadielemendid ja valguskastid, mille valikul on lähtutud soovist keskkonda säästa.

Samuti uuendatakse kogu poe valgustust ja see asendatakse LED-tehnoloogiaga, seda nii hoones kui fassaadil. Peale selle saab pood uued seadmed ja mööbli.