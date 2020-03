Sisejulgeolekumaja ehitusel peetakse peagi sarikapidu

Valmivasse ühishoonesse kolivad nii politsei- ja piirivalveamet, pääste-, kaitsepolitseiamet kui häirekeskus, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ning sotsiaalkindlustusameti ohvriabi. AS Riigi Kinnisvara andmetel asub hoones tööle ligikaudu 370 töötajat.

Hoone peaprojekteerija on AS Novarc Group, arhitektid Martin Aunin, Annika Aasmaa ja Marti Kahu ja sisearhitekt Urmo Vaikla. Ehitustööd on plaanis lõpetada ja hoone üle anda 2021. aasta esimeses kvartalis.