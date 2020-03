Pärnumaa hooldekodudes kehtib külastuspiirang

Saarde vald teavitab kodulehel, et tänasest on patsientide külastamine keelatud Kilingi villa pansionaadis ja Tori hooldekodus. Märgatava haigestumise tõusuga respiratoorsetesse viirusinfektsioonidesse ei saa Kilingi-Nõmme tervise- ja hoolduskeskuses eilsest ja Surju hooldekodus Videvik 9. märtsist patsiente külastada.

57 inimesega Tõstamaa hooldekodus kehtib külastuspiirang juhataja Enda Väli sõnutsi möödunud nädalast ja piirangu lõppu on praegu keeruline ennustada.

Tammiste hooldekodus on eilseni kehtinud piirang, mis keelas haigusnähtudega inimestel hooldekodu külastada, asendunud täieliku garantiiniga. “See on vajalik, et inimesed teadmatusest või pahatahtlikkusest ei saaks meie majja haigusi levitama tulla,” selgitas Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villup. Ta lisas, et küsimus pole ainult uudse koroonaviiruse leviku takistamises, vaid tavalise gripiviiruse edasikandumisest hoidumises. “Kuna eakad inimesed on viirushaiguste puhul riskigrupp, võin öelda, et arvatavasti tänu gripivaktsiinile on meil sel aastal isegi vähem haigestunuid kui eelmisel aastal,” kinnitas Viilup. Tammiste hooldekodu kõik elanikud on gripi vastu vaktsineeritud.

Hooldekoja Fööniks ja Villa Mare pansionaadi kodulehel on kirjas, et asutus soovitab märtsi algusest tungivalt piirata külastust ja keelatud on lähedast vaatama tulla, kui inimesel on viirushaiguse sümptomid.