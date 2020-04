Riik toetas mullu Pärnumaa projekte 9,5 miljoniga

“2019. aastal suurenes regionaalarengusse suunatud riigieelarveliste toetuste maht võrreldes 2018. aastaga 12 miljoni võrra,” märkis riigihalduse minister Jaak Aab. “Möödunud aastal avanes mitu uut meedet nagu Kagu-Eesti programm ja maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede. Laiendati Ida-Virumaa programmi.” Ministri sõnutsi on uued meetmed mõeldud eelkõige edendama majandust ja kohapealset ettevõtluskeskkonda.

“Nende programmide vastu on kohalikul tasandil olnud suur huvi. Ainuüksi hajaasustuse programmi raames, mis on mõeldud eraisikutele, said 1465 peret rajada veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemi, juurdepääsutee või eraldi elektrisüsteemi,” ütles minister.