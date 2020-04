Tellijale

Eriolukorra tõttu ärajäetud aprillikuistelt toidukogumispäevadelt jäi saamata ligikaudu kolm tonni pika säilivusajaga söögi­kraami – just nii palju on eelnevate kampaaniate käigus suudetud suvepealinnas korjata. Ka toidukaupluste annetatud kogused on vähenenud.