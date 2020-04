Häirekeskuse töötajaid sõimanud mees ähvardas ka politseinikku

"Nii 112 kui ka 1247 numbritele lühikese ajaga kümmekond kõnet teinud mees oli agressiivne, sõimas teda aidata proovinud häirekeskuse töötajaid ja vabatahtlikke valimatute sõnadega," kommenteeris juhtumit häirekeskuse Lääne keskuse juhataja Küllike Uzjukin ja lisas, et helistaja käitumine tekitas kahtluse, et ta võib olla ohtlik endale või teistele.

"Kuna polnud võimalik täpselt aru saada, mis mehel päriselt probleemiks on, kaasas häirekeskus politsei, et mehe abivajadus välja selgitada ja veenduda, et ta ei ole ohuks endale ega teistele lähikondsetele,“ lisas Uzjukin.