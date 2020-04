Korteriühistute liit: Terviseameti juhised on karmid, aga ühistud peaksid pingutama

Tellijale

Ameti selgitusel on piisknakkuse teel leviva viiruse leviku risk kortermajade trepikodades, liftis ja muude ühiskasutatavates ruumides suur. “Seetõttu on oluline, et kõik korteriühistud ja elanikud järgiksid ameti välja töötatud juhendit,” seisab terviseameti koostatud juhendis.