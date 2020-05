Kui vald ja linnavalitsus otsustavad, et ei toeta Kahe Silla klubi, satub ühendus raskesse olukorda. Kuigi taotluses märgib klubi juht Vahur Mäe medalite hinnaks 3380 eurot, maksavad need tegelikkuses mitu korda rohkem, kui klubi toetust küsib. “See on viiekohaline summa, mis on medalite peale kulunud,” selgitas Mäe. Täpset summat ei saa ta pakkujaga sõlmitud kokkuleppest tulenevalt avaldada.