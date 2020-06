Kolemajad kummitavad Saarde vallas edasi

Voltveti mõisa moonakatele 1903. aastal ehitatud korter­maja on Saarde valla bilansis. FOTO: Silvia Paluoja

Maakonnas rääma jäänud hooned on kui kinnitus arusaamale, et eraomaniku vastutus piirdub kinnistusraamatu kandega, nii nagu Saarde vallas Tihemetsa alevikus, kus Riigi Kinnisvara AS müüs omaaegse tehnikumi rajatised. Sel teemal avaldatud artikli “Tihemetsa trepilõvide kuld tuhmub kolemajade taustal” (PP 27.05.20) tundis Lasteaia tee 3 omaniku väite järel ennast teravalt puudutatuna Saarde üle-eelmine vallavanem Andres Annast.