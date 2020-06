SUUROPERATSIOON LIHULAS ⟩ Liiklusõnnetuse põhjustanud mees tulistas surnuks kaks võõrast inimest ja haavas kolme

Esialgse info kohaselt põhjustas 32aastane Subaruga sõitnud mees Lihulas tankla juures liiklusõnnetuse, kuid lahkus sündmuskohalt. Teada on, et pärast liiklusõnnetuse paigast lahkumist tulistas ta tankla lähistel mootorratturit, kes suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Samuti avas ta tule ühe auto suunas, milles oli kokku neli inimest - mees, naine ja kaks väikest last. Autos olnud naine suri saadud vigastustesse, mees ja kaks last said viga ja on praegu meedikute hoole all.