Veerand ametnikest pole esitanud huvide deklaratsiooni

Huvide deklaratsioonide registrisse on Pärnu maakonna omavalitsused sisestanud kokku 265 ametikohta, neist kolmel kohal jääb deklaratsiooni esitamise tärmin pärast 1. juunit. Tähtajaks täitis deklaratsiooni 203 ametnikku ehk 77 protsenti nendest, kellele see oli kohustuslik. Täies koosseisus olid ainsana õigeks ajaks deklaratsiooni esitanud Pärnu maakohtu töötajad.

Justiitsminister Raivo Aeg tõdes, et huvide deklaratsiooni esitamine jätmine ei too ametiisikule karistust, kuid on üks avaliku kontrolli vahenditest. „Siiski võiksid asutused ja deklaratsioonide kontrollijad jälgida, et ametiisikud täidaksid korruptsioonivastast seadust ja selle alusel pandud kohustust,” märkis ta.