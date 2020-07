Õunastop kogub üleliigseid ubinaid kogu Eestis

Aiaomanikud ei pea vaeva nägema viljade pakendamisega, vaid saavad viia need kas või kilekotiga lähimasse toidupanka. Õunastopi peatustes ootavad õunatoojaid kastid, kuhu vilju kallata.

“Kutsume üles vabatahtlikke, kes on nõus õunu korjama,” ütles projekti algataja Marika Juusu. “Eelmisel aastal oli üpris palju neid, kes vajasid õunte korjamisel abikäsi.”

Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske sõnas, et kui enamasti annetatakse toidupangale pigem kauem säilivat toidukraami nagu kuivained ja muu sarnane, siis sügiseti ootavad nad väga ka kohalikke aia- ja põllusaadusi. “Meie toiduabisaajad on Eesti puu- ja juurviljade üle rõõmsad,” kinnitas ta. “Kutsume kõiki üles annetama seda, mida ise tarbida ei jõua, et väärt kraam ei läheks raisku.”