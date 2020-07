Enda korterisse tunginud omanik sai kaela kriminaalmenetluse

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Küllike Kask märkis, et kriminaaluurimisega kontrollitakse kahtlust, et väljaüüritud korteri omanik on korterisse selle elaniku teadmata ja loata sisenenud. Kodu puutumatus on kaitstud seadusega ja kui eluruum on välja üüritud, on see üürniku kodu. “See tähendab, et üürniku loata ei tohi sinna siseneda ka korteriomanik,” lausus Kask.