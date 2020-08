Lottemaa teelõigul on poole aastaga hukkunud kolm inimest

Sellel viiekilomeetrisel teelõigul on poole aastaga hukkunud kolm inimest neljas avariis. FOTO: Mailiis Ollino

Häädemeeste vallas Pärnamägede pagariärist mööda viiv Reiu-Uulu teelõik on kurikuulus liiklusõnnetuste rohkuse poolest. Nüüd nõuavad kohalikud maanteeametilt lahendust, sest aasta algusest on siin juhtunud juba mitu õnnetust, millest kolm on lõppenud surmaga.