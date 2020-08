Masinatehase alast kujuneb Seileri Kvartal

Aastal 2017 kehtestatud detailplaneeringuga on piirkonnale sätestatud ümbritsevat keskkonda silmas pidavad nõuded, mis on aluseks arhitektuurivõistluselgi. Näiteks tuleb jõe poole jäävate hoonete projekteerimisel muu hulgas järgida kaarjat ehitusjoont, mis tähendab, et jõeäärsete hoonete katusemaastik peab moodustama tervikliku „laine”.

„Masinatehase ala on olnud pikka aega arenduse ootel, kuid nüüd saame öelda, et Pärnu jõe kaldale kerkib tulevikus suurepärase asukohaga järk-järgult kümme korterelamut kokku 133 uue koduga,” rääkis Nordeconi kinnisvaraarenduse osakonna juht Katrina Šokman. „Arendatav ala on üsna suur, hõlmates krunte Rääma 7, 7a, 7b, 7c, 7d, seepärast on arendus kavandatud mitme etapina, millest samm ongi avaliku arhitektuurivõistluse kaudu parima arhitektuurse lahenduse leidmine.”

Esimesed korrused kasutatakse ära trepikodade, korterite panipaikade ja kohati avaliku ruumina, kus asuksid näiteks kaubanduspinnad, restoranid, kohvikud. Alates teisest korrusest on kavandatud korterid. Projekteerimisel on kavas lähtuda peresõbralikkuse printsiibist ehk korterid tulevad eri suurusega. Samuti peab tagama, et hoonete vaheline ruum oleks huvitav ja meeldiv nii vaadetel kui majade vahel viibides.

Arhitektuurivõistlus on avalik ja ühes etapis, tööde esitamise tähtajaks 30. oktoober k.a. Nordeconi välja pandud auhinnafond 15 000 eurot jaguneb esikolmiku vahel vastavalt 7000-, 5000- ja 3000euroseks preemiaks.