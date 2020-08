Direktorite sõnum: Enam ei peeta kangelaseks õpetajat, kes tuleb gripiga tunde andma

Distantsõppele üleminek toimus kevadel päeva pealt. Kuidas koolid teie hinnangul toime tulid?

Eenraid: See läks üllatavalt hästi kõikidel Eesti koolidel. Kui me võrdleme end Euroopaga, olime hakkamasaamise esirinnas. Mõtlemiseks palju aega ei olnud. Asjad, mis võib-olla täna kehtisid, homme enam ei kehtinud ja kõike tuli jooksvalt kogu aeg muuta.

Eenraid: Keegi meist ei osanud arvata, et distantsõpe kestab kahe nädala asemel mitu kuud. Ma arvan, et ükskõik kui hästi me valmistunud oleks, poleks me suutnud suurepäraselt vastu pidada kõik need kuud.