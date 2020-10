Linn toetab UKMi senises mahus, Soosaare sõnul ei tule nad selle rahaga välja

"Oleme uues olukorras: kolimine maksab, tagatisraha tuleb maksta. Raha, mille linn eraldas, oli viimase viie aasta keskmised kommunaalkulud. Samas on tänavused kulud väiksemad, sest muuseum oli koroona tõttu kinni. Linnalgi olid kulud väiksemad. Me küsisime 15 000 eurot kolme kuu üüriks koos tagatisrahaga ja 5000 eurot kolimiseks. Elektri- ja valgustussüsteemide mahavõtt ja ülespanek maksab ka midagi. Kahjuks tulusid meil alates 27. septembrist praktiliselt pole," selgitas Mark Soosaar, kuid möönis, et vähemalt ei pea kuuse alla minema.