Kontrollostude tulemus: alaealised saavad Pärnus endiselt alkoholi osta

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo rääkis, et neljast kauplusest kolmes õnnestus alaealisel alkoholi või tubakat osta. Kolmes poes soovis politsei juhendamisel kontrollostu teinud noor soetada alkoholi ja kahe kaupluse teenindajad talle seda ka müüsid. “Ühes kaupluses küsiti alaealiselt dokumenti, kuid müüja eksis vanuse arvutamisega. Teises kaupluses müüdi alaealisele alkoholi dokumenti küsimata, sest müüja hindas ostja vanust sõrmuste järgi ja eeldas, et tegemist on täisealisega,” selgitas Uibo.