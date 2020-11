Erivajadustega inimene ei pea tööturult kõrvale jääma

Solve et Coagula koht ongi asutatud eesmärgiga, et erivajadus ei takistaks soovijal töölkäimist. “Meie anname inimestele selle võimaluse. Nendel on vajadus, mida ühiskond ei väärtusta ega toeta,” rääkis ettevõtte asu­taja-juhataja, psühholoogi taus­taga Indrek Linnuste.