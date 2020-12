Riik plaanib Tõhela-Ermistu looduskaitseala loomist

Tõhela-Ermistu looduskaitseala pindala on 3233,6 hektarit, millest piiranguvööndi pindala on 127,4 hektarit ning sihtkaitsevööndi oma 3106,2 hektarit. Varem kaitseta ala on 101,9 hektarit, millest eramaad on 43 hektarit, sellest 30,3 hektarit arvatakse piirangu- ja 12,7 hektarit sihtkaitsevööndisse. Laiendamine on tarvis, lähtudes elupaiga tervikliku kaitse vajadusest ja tagamaks alal esinevate väärtuste kaitse.