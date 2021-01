Enamik hooldekodude kliente lubab end pärgviiruse vastu vaktsineerida

Tõstamaa hooldekodu sai juhataja Enda Väli teatel haige­kassalt loa vaktsineerida üleeile ja plaani järgi asub Tõstamaa perearstikeskus sealseid kliente ja töötajaid kaitsepookima täna. “Nõusolekute saamine on läinud üsna ­ladusalt,” tõdes Väli. Ta ütles, et 57 hoolealusest kaks pole vaktsineerimisega nõus. Neist üks polnud ise nõus, teisel näitas süstimisele punast tuld lähedane. Nagu juhataja mainis, küsiti lähedaselt või eestkostjalt nõusolekut siis, kui hooldekodu klient pole piisavalt adekvaatne, et teemast aru saada.