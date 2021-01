Viirus jõudis kahte kooli ja õpilased saadetakse taas distantsõppele

Alliksoo andis veel teada, et distantsõppe ajal ei toimu toitlustust ja toidupakke ei väljastata.

Direktor ei osanud öelda, kui palju võib koolis nakatunuid olla. “Ega meiegi tea seda täpselt. Tegemist oli terviseameti soovitusega ja seda me järgime,” märkis ta.

“Õnneks või õnnetuseks, ei teagi enam, kuidas oleks õige öelda, on nii kevad kui sügis meile juba näidanud, kuidas see distantsõpe käib,” lausus Alliksoo. “See on sisse töötatud asi ja sellepärast ma väga ei muretse.”