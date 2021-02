Pärnu meer pani ette rajada linna uus riigikaitseline õppekeskus

Juba iseseisvusaja algusest on Paikuse alevikus tarkust taga nõudnud sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadetid. Parema väljaõppe tarvis on akadeemia aastaid tahtnud sinnasamasse keset asulat ­rajada võimast autodroomi. Kuigi osale kohalikest elanikest näis juba aastaid tagasi, et Paikuse süda ei ole säärasele rajatisele sobivaim asukoht, ei ole akadeemia seni plaani maha matnud. Nüüdseks on puhkenud kohtuvaidlus rajatisele siiski ehitusloa andnud Pärnu linna ja kohalike elanike vahel.