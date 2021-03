TEHIKu klienditoe telefonilt kinnitati, et tõepoolest on neil praegu tekkinud süsteemis ülekoormus.

Samuti sai proua sisselogimisel teada, et kuulub vaktsineeritavate hulka, kuigi tal on veel 65. sünnipäev olemata, ehkki nii palju aastaid täitub tal veel tänavu.

Haigekassa teatas täna, et sel nädalavahetusel oodatakse vaktsineerima kõiki inimesi, kes on 65aastased või vanemad. Sobiva kaitsesüstimise aja saab katseprojekti kaudu valida üleriigilise digiregistratuuri abil.

„Kuna sel nädalavahetusel vaktsineeritavate vanusegruppi kuulub üle 300 000 inimese, oleme valmis digiregistratuuri külastatavuse hüppeliseks tõusuks. Juhul kui süsteem on väga suure külastatavuse tõttu üle koormatud ja broneeringut ei õnnestu kohe teha, tasub mõne aja pärast uuesti proovida,” selgitas TEHIKu direktori Katrin Reinhold. Ta lisas, et ilmselt täituvad ajad väga kiiresti, kuid edaspidi tekib aegu juurde vastavalt vaktsiinide saabumisele. Samuti on oodata, et järgmistel nädalatel liitub järjest enam tervishoiuteenuse osutajaid, kes oma vaktsineerimisajad digiregistratuuris üles panevad.