Kontrollostudel müüs mitu poodi alaealistele alkoholi

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo rääkis, et kontrolloste tehti reedel, 26. märtsil ja nendesse kaasati 16–17aastased noored, kes politseiniku järelevalve all ostsid alkohoolseid jooke. Seitsmest kontrollitud kauplusest kolm müüsid alaealisele alkoholi. “Kahjuks õnnestus neis poodides alaealisel alkohol kerge vaevaga kätte saada,” sõnas Uibo. Kahel korral ei küsinud müüja noorukilt üldse dokumenti, sest vaatluse põhjal eeldas ta, et tegu on täisealisega.

“Ühel juhul müüja küll küsis dokumenti, ent kuna alaealisel ostjal oli dokument telefoniga üles pildistatud, ei süvenenud müüja sellesse. Kiiruga fotot vaadates jäi talle mulje, et tegu on autojuhiloaga,” selgitas Uibo.

Uibo sõnutsi aitavad sellised kontrolltehingud välja selgitada, kuivõrd müüjad veenduvad selles, et ostja on täisealine, ja kas nad kahtluse korral paluvad tal vanust tõendada. “Kui tuvastame rikkumise, siis saame probleemile tähelepanu juhtida ja välja selgitada selle põhjused,” ütles Uibo.

Kontrolltehing toimub alati politseiniku järelevalve all ja politseinikud kaasavad vähemalt 16aastaseid noori. Seda saab teha vaid juhul, kui politseini on jõudnud info kahtlusest, et kaupluses on alaealistele alkoholi- või tubakatooteid müüdud. Kontrolltehingu ost on tühine: karistust ei järgne ja soetatud kaup tagastatakse poele. Korduvad rikkumised võivad poe müügiloata jätta.