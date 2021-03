Suveks kerkib Tori valda mitu rulaparki

Rulapargid kerkivad Sindi seltsimaja ning Are ja Sauga noortekeskuse juurde haljasalale. Kõigi kolme jaoks rajatakse uus asfaltkattega plats: Aresse ja Saugasse 15×25meetrine ning Sinti 17×35meetrine. Töödega alustati märtsis ja need peavad valmis olema juuni lõpuks.

Tori valla majandusosakonna juhataja Jüri Puusti sõnul on juba mitu aastat olnud plaanis rulapargid ehitada. “Sindis on küll rulapark olemas, kuid see on amortiseerunud ega vasta tänapäevastele nõuetele. Saugas ja Ares on meil hästi toimivad noortekeskused, kuid puudub ajaveetmise võimalus õues. Loodame rulaparkidega selle tühimiku täita ja pakkuda alternatiivi tubastele tegevustele,” ütles Puust.