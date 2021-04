Segaduse kiuste on koolid gümnaasiumi lõpueksamiteks valmis

Tellijale

Riigikogu otsustab täna kell 14 alanud istungi 11. päevakorrapunktina seaduse kolmandal lugemisel, kas eraldada eksamid gümnaasiumi lõpetamise tingimustest, kuid enamik koolijuhte uskus juba eile, et suurem osa abituriente langetab otsuse eksamite kasuks.

“Oleme valmis,” kinnitas Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi direktor Karin Kurvits esmaspäevase eesti keele eksami eel. Ta täpsustas, et eksam toimub Strandi spaahotelli suures saalis, kuna koolimajas napib ruumi, täitmaks hajutamisnõudeid.

Küsimusele, kui täpselt on paigas kord, kuidas eksamid tänavu toimuvad, vastas Kurvits, et märksõnad on “hajutatus” ja “maskid”. Ta tõi esile testimise võimalusegi.

Kurvits tõdes, et haridus- ja teadusministeeriumist tulnud info on seni olnud vastuoluline ja üldsõnaline. Ta märkis, et neil on üle 150 lõpetaja ja kogu vastutus massikogunemise turvalisuse eest on pandud koolile.

“Riiklike otsuste tegemine viimasel minutil on olnud häiriv nii õppijatele kui ka õpetajatele,” sedastas Kurvits.

Kurvits ei osanud veel öelda, kui paljud nende abituriendid kasutaksid võimalust kool riigieksameid sooritamata lõpetada. “Selle info kogumine alles käib,” avaldas ta. Nad arvestavad, et eksamite vabatahtlikke sooritajad on kaks kolmandikku registreerunutest.

Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets märkis, et eksamite koolimajas korraldamine pole neile probleem, kuna peale harjumuspäraste riigieksamite korraldamise reeglite tuleb vaid jälgida, et pärgviiruse leviku risk oleks maandatud.