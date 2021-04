Maaturismiettevõtjad tutvustavad end veebikohvikus

Kui tavapäraselt on MTÜ Eesti Maaturismi Ühing korraldanud 1. mail maaturismiettevõtjate päeva, siis teist aastat jääb see piirangute tõttu ära. Tänavu avatakse selle asemel virtuaalkohvik Puhkus Maal, kus osaleb hulk ettevõtjaid kogu Eestist, sealhulgas Pärnumaalt.

“Meie peamine soov on anda inimestele teada, et maaturismiettevõtjadki ootavad piirangute lõppemist ja on nende leevenedes igal juhul valmis külalisi vastu võtma,” rääkis maaturismiühingu tegevuht Raili Mengel.