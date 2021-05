Suvepealinna tänavatele lisandusid Tuule elektritõukerattad

Tuule tegevjuhi Jaan Kekiševi sõnutsi on Pärnu suurepärane linn, kus oma liikumisvajadus keskkonnasõbralikult ja vabas õhus Tuule tõukerattaga ära katta. “Paljud meie fännid eelmisest hooajast on meile kirjutanud ja pingsalt oodanud, millal saab Pärnus jälle Tuulega sõita,” lausus Kekišev.

Selleks hooajaks on tehtud uuendusigi, näiteks saab lunastada Tuule 24 tunni või 30 päeva pääsme. Veel on lisandunud pausi funktsioon, mis võimaldab sõidu pausile panna, et kiirelt poest läbi hüpata või muid kiireid toimetusi teha. “Sellega tagad endale kindluse, et keegi teine sinu sähkuga minema ei sõida,” rääks Kekišev. Ta lisas, et pausi ajal kehtib tavapärane minutitasu. Samuti pakub Tuul grupisõitude funktsiooni, mis lubab ühel kasutajal aktiveerida kuni viis tõukeratast ühe konto alt.