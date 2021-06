Rõugu 8a asuva haridustempli lammutamine kestab kuu-poolteist. Seejärel hakatakse ehitama uut koolimaja, mis tuleb riigihanke tingimuste kohaselt olema üle anda järgmise aasta 25. juuliks. Järgneb koolimaja sisustamine, et seal saaks 1. septembrist õppetööd alustada.

Uus ühekorruseline koolimaja mahutab poolsada õpilast. Hooneplaan moodustub kärjekujulistest moodulitest, mille kesksed osad on kõrgemad, sinna tulevad saalid. Iga kahe klassi peale on üks sissepääs, peauksest sisenedes avanevad saal ja söögisaal, mida on võimalik omavahel ühendada.