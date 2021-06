Auhinna teeb eriliseks asjaolu, et selle väljaandmisel on oluline sõna neil, keda teema otseselt puudutab. Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld märkis auhinda üle andes, et Kersti Kaljulaid on julge naine, kes on näidanud valgust ka nurkadesse, kus varjud on pikad.

“Ta on esimene poliitika-ülene julge kodanik, kes on ühiskonnas tõstatanud ja jätkuvalt avab lähisuhtevägivalla teema uksi. Ükski eri otsustustasandil päris poliitik ei ole julgenud seda nii otsutavalt ja järjekindlalt teha,” selgitas Orupõld. “30 aastat vabas Eestis elanuna seisame karusloomafarmide sulgemise eest ja märkame olulisi puid kaitsa. Samal ajal kannatavad lapsed seksuaalvägivalla all ja enamasti naised perevägivalla all,” tõdes Orupõld.

President rõhutas auhinda vastu võttes, et tegelikult on julged naised ikka need, kes on elus päriselt raskete asjadega kokku puutunud ja oma lugudega välja tulnud, tehes teoreetilisest valdkonnast – lähisuhtevägivallast – kõigi ees lahti võetud ja lahatud tegeliku olukorra kirjelduse.

Kersti Kaljulaid sai lähisuhtevägivalla ennetustöö auhinna mullu sügisel, kuid toona ei saanud seda üle anda. FOTO: Vabariigi Presidendi Kantselei

“Üks turvaline viis ühiskonna kõige keerulisemate teemadega tegelemiseks on teha seda läbi kunsti. Siis saame valusatele asjadele otsa vaadata nii, et ei teki kohe jagunemist leeridesse, kuna vaatenurki on alati hästi palju. Ja see on kultuuri ühiskonda liimiv roll. Nii on võib-olla nendelgi, kes ei tahaks pimedasse nurka ja varju taha vaadata, seda natuke kergem ja julgem teha,” sõnas Kaljulaid. Ta tänas nii Pärnu naiste tugikeskust kui kõiki teisi, kes nendega teemadega tegelevad. “MARAC võrgustikku (meetod lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks, toim), meie inimesi sotsiaalkindlustusametis, kellele läheb päriselt korda, et Eesti oleks turvalisem paik, meie politseinikke, prokuröre ja kohtusüsteemi, kes üha rohkem mõistavad, kuidas käsitleda lähisuhtevägivalla juhtumeid niimoodi, et ohvrit ei taasohvristataks,” rääkis Kaljulaid.

Pärnu naiste tugikeskuse tiim käis Kersti Kaljulaidile auhinda üle andmas. FOTO: Vabariigi Presidendi Kantselei