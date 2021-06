Sten Siinmaa sõnutsi on idee kokteile 1,25-liitriste ämbritega müüma hakata pärit Taist, kus see oli väga populaarne. FOTO: Urmas Luik

Enam kui aasta on koroonaviiruse tõttu kehtinud eri piirangud, mis on raskendanud toitlustuskohtade toimimist. Sellest hoolimata on suvepealinnas peagi uksi avamas või avanud mitu uut söögikohta ja kokteilibaari.