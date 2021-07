Rüütli kolemajade arenduse vastuseis on vähenenud

Enne mullust omanikuvahetust kestis seal aastaid jagelus naabritega . Nüüd, kui omanik on uus, on üleaedsete suhtlus muutunud. Mullu esitas naabruses asuva terviseameti maja omanik Riigi Kinnisvara AS (RKAS) vaide Rüütli kinnistule antud ehitusloa vastu. Linnavalitsus vaatas vaide läbi, ent ei rahuldanud seda. Oma õigust edasi halduskohtusse pöörduda RKAS aga ei kasutanud.

Aktsiaseltsi projektidirektor Kärt Vabrit vastas, et nad ei kavatse lähitulevikus naaberkinnistu arendusplaani vaidlustada. “Riigi Kinnisvaral ei ole plaanis Pärnu linna arengut kuidagi pidurdada ja meil on hea meel, et järgmine lagunenud hoone tehakse korda. Arenduse käigus peab aga jälgima, et see ei avaldaks kahjulikku mõju kolmandatele isikutele,” selgitas ta.