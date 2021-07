Pärnu rannapromenaadi äärde jäävast rannaliivast on sel aastal kärutäite kaupa ehitusprahti välja tulnud. FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu keskranna Side tänava pikenduse kohal liivale jääval spordiväljakul on sel suvel hakanud maa seest välja tulema kive ja betoonitükke. Linnavalitsus kahtlustab, et ehitusprahi võis sinna sokutada kevadel rannapronaadi renoveerinud Nordecon. Ehitusfirma kinnitab, et nemad pole liiva alla midagi matnud.