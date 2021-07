Pakendiorganisatsioonid puiklevad tasuta maast kõrvale

Nagu kõikides teistes Eesti linnades on Pärnuski siin-seal avalikus ruumis pakendikonteinereid. Ikka selleks, et kodanikel oleks hea ja mugav tasuta ära ­anda pakendijäätmeid, näiteks paberit ja sellist taarat, mida ­automaadid vastu ei võta. Aga sellepärastki, et nende konteinerite olemasolu nõuab seadus.