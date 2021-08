Pärnu ja Sindi said üleujutusmõju toetust

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetab kahe miljoni euroga Pärnu, Haapsalu, Keila, Paide, Kuressaare ja Sindi linna, et aidata neil vähendada üleujutuste mõju. Toetust said piirkonnad, kus üleujutused on korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis. Kõik projektid valmivad hiljemalt 2023. aasta lõpuks.