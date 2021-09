Uue-Vändra mõisa mail annavad saaki 80 sordist viinamarjad

Saare-Tõrvaaugu aiand on Pärnumaal ainus arvestatav viinamarjakasvataja. Riigis tegeleb viinapuu perekonda kuuluva taimega kümmekond aiandit ja talu, peale nende maaülikooli ja Räpina aianduskooli katselapid. Suurim viinapuu­istandus asub aga Lusche & Matieseni veinitalus Muhu saarel, mille omanikud plaanivad kasvama panna 10 000 taime, jõutud on paari tuhandeni.

“Alguses sattusin hoogu, et kui viinapuu, siis tuleb istutada,” ütleb Poom, mõeldes 1995. aastal alustatule. “Eestis hakkaski möödunud sajandi lõpus olema viinamarjakasvatajaid, aga sel sajandil on see eriti hoogu läinud, oleme ju üks põhjapoolsemaid ­riike, kus saab valida viinamarjasorte ja nende kasvukohta.”