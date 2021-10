Forwardspace pälvis üleriigilise ettevõtluse edendaja tiitli

Forwardspace’i turundusjuht Agnes Talalaev ütles, et auhind on neli aasta tagasi tegevust alustanud koostöötamiskeskusele väga suur tunnustus ja näitab, et väljaspool suuremaid tõmbekeskusi annab samuti korda saata suuri asju.

“Kui leidsime siin ühtmoodi mõtlevad inimesed, kellega lõime sellise kogukonna, siis igaüks on Eestis võimeline seda tegema hoolimata sellest, kui väikeses kohas tegutsed,” ütles Talalaev. “See tähendab, et igal pool on võimalik viia ellu muutusi ja teha suuri asju.”

Talalaeva sõnade kohaselt on väga suur osa Eesti majanduskasvus start-up-ettevõtetel, aga nende lisandumiseks ja töökohtade loomiseks on vaja arendajaid. Seetõttu tegi ta üleskutse, et Kood/Jõhvi eestvedajad järgmisena suvepealinna tuleksid, sest Pärnu vajaks IT- ja programmeerimise õppe võimalusi.

Koostöötamiskeskus Forwardspace alustas tegevust neli aasta tagasi Pärnus Akadeemia tänavas. FOTO: Mailiis Ollino

“IT-sektoris valitseb tohutu tööjõupuudus. Otsime oma ettevõttegagi kuude viisi arendajaid,” tõdes Talalaev.

Forwardspace on koostöötamiskeskus, mis pakub iduettevõtjatele ja vabakutselistele kontorikohta ja innustavat töökeskkonda. Peale 24 töökoha saab Forwardspace’i asukas osa ettevõtlustöötubadest, mentoritundidest, kohtumistest investoritega ja muudest sündmustest.