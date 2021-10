Üle poolel kontrollostudest müüdi alaealisele alkoholi või tubakat

​Pärnu linnas on politsei sel aastal teinud 22 kontroll­ostu, millest 13 korral müüdi alaealisele alkoholi või tubakatooteid. Politsei läheb asutustesse kontroll­oste tegema siis, kui neile on eelnevalt juba teada antud, et alaealine on saanud sealt alkoholi või tubakat osta.