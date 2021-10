70 protsenti eestlastest suhtub psüühilise erivajadustega inimestesse pigem positiivselt. AS Hoolekandeteenuste avalike suhete juhi Katrin Pärgmäe sõnutsi annavad sellised tulemused neile palju indu ja lootust. “Me oleme kümme aastat rabelnud selle nimel, et inimesed vanadest suurtest erihooldekodudest ära tuua,” märkis ta, tunnistades, et nad on varem näinud naabrite hirme ja vastuseisu erivajadustega inimeste kogukonda kolimise suhtes. Niisiis kinnitab uuring, et suund on õige.