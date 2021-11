Nüüdseks on Ruudi kodusel ravil. Kas tema käpp saab terveks või tuleb see amputeerida, näitab aeg. FOTO: Erakogu

Sintlane Katrin Ao lasi üleeile õhtul oma kassi õue, kuid järgmise päeva lõunal sai ta telefonikõne varjupaigast, kust teatati, et kass on vigastatud ja kliinikusse toimetatud. Kui algul arvasid varjupaiga töötajad, et kass on autolt löögi saanud, näitas hiirekuningale tehtud röntgen, et lemmikut on lastud õhupüssikuuliga jalga.