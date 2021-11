KredExi toetuste vastu püsib suur huvi

KredEx teeb kevadest koostööd maakondlike arenduskeskustega, et pakkuda ühistutele ja tulevikus eraisikutelegi parimat kohapealset nõustamist kohalikke olusid hästi tundvatelt ekspertidelt. “Esimeste kuude statistika näitab, et tegemist oli ülimalt vajaliku ja oodatud teenusega, kuna kogu Eestis on nõustamisvõimalust kasutanud 430 ühistut,” lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

SA Pärnumaa Arenduskeskusee (SAPA) juhataja Erik Reinholdi jutu järgi on ühistud selle võimaluse tänuga vastu võtnud: viimasel neljal kuul on korterelamute energiatõhustamise ja KredExi toetuste vastu huvi tundnud 39 ühistut.

Reinhold rääkis, et huvi on tuntud kõigi korterelamutele mõeldud teenuste ehk nii renoveerimislaenu, käenduste kui rekonstrueerimistoetuste vastu. Ühistute tagasiside järgi on tema sõnutsi väga positiivne just võimalus saada infot oma kodukohast, kuna see lihtsustab korterelamu uuendamist.